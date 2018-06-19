Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Çinkılınç idaresindeki 23 BA 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Çarpma esnasında 3 kişinin araçtan fırladığı kazada, sürücü Çinkılınç'ın yanı sıra otomobilde bulunan 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Çinkılınç'ın bir yakının taziyesine gittiği Hacılarköyü'nden ilçe merkezine dönmek için yola çıktığı ve Hazarbaba Kayak Merkezi civarında 2 Suriyeli uyruklu sığınmacıyı da ilçe merkezine bırakmak için otomobiline aldığı öğrenildi.
İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu
Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!
George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor
Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi