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Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Çinkılınç idaresindeki 23 BA 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Çarpma esnasında 3 kişinin araçtan fırladığı kazada, sürücü Çinkılınç'ın yanı sıra otomobilde bulunan 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çinkılınç'ın bir yakının taziyesine gittiği Hacılarköyü'nden ilçe merkezine dönmek için yola çıktığı ve Hazarbaba Kayak Merkezi civarında 2 Suriyeli uyruklu sığınmacıyı da ilçe merkezine bırakmak için otomobiline aldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

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