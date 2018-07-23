Otomobil sporlarında geleceğin şampiyonlarına Petlas desteği

İSTANBUL (AA) - Petlas, uluslararası otomobil sporları arenasında geleceğin Türk şampiyon adaylarını belirleyen "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor" projesine desteğini ilk yıldan bu yana sürdürüyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada ilgiyle izlenen motor sporlarında, Türkiye'yi uluslararası rekabet arenasında başarıyla temsil edecek yeni yeteneklerin keşfine Petlas destek oluyor.

Türk otomobil sporları tarihinin ilk yetenek keşfetme projesi "TOSFED Yıldızını Arıyor", bu yıl TOSFED tarafından ikinci kez gerçekleştiriliyor. Projeye bu yıl, 14'ü kadın olmak üzere 263 başvuru gerçekleşti.

Projede ilk yarış heyecanı, 18-21 Temmuz'da TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek olan elemelerde yaşanacak. Elemelere katılacak yarışmacılar, geliştirme ve üretim aşaması tamamen yerli Petlas lastiklerin kullanıldığı, Fiat Egea yarış otomobillerle en iyi zamanı yapmak için yarışacaklar. Elemeler sonucunda, her günün en hızlı ilk 10 ismi ile en hızlı 5 kadın sürücüsü finallere hak kazanacak.