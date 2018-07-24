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Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan Sarıbey Mahallesi istikametine gitmekte olan Durmuş Ali Kamalı (60) idaresindeki 45 E 2919 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi Çayaltı mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kazada, araç içerisinde sıkışan ve suda boğulan sürücü Kamalı hayatını kaybederken, araçtaki İlter Çakır (34) ve Ali Ece (32) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kamalı'nın cesedi AKS ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkarılabildi.

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112 Acil Sağlık Jandarma sulama kanalı trafik kazası Turgutlu

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