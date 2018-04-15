Otomobil tur otobüsüne çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kartal Köprüsü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1 kişi de yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında aksama yaşanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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