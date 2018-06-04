Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 ayda yüzde 5 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 daralarak 302 bin 311 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın ocak-mayıs döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,78 azalarak 302 bin 311 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yıl ilk 5 ayda 317 bin 500 satış yapılmıştı.

Bu yılın ilk 5 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 2,13

azalarak 234 bin 645, hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,96 gerileyerek 67 bin 666 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ise toplam pazarda 72 bin 755 araç satıldı. 85 bin 422 olarak gerçekleşen 2017 yılı mayıs ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,83 küçüldü.

Mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 13,03 azalarak 57 bin 227'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,87 gerileyerek 15 bin 528'e düştü.

\

- Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,12’ye yükseldi