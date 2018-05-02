OTOMOBİL, YAYALARA ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL DHA

Sultanbeyli’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarpması sonucu kadınlardan birinin ayağı teker altında kaldı.

Olay, bugün Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bosna Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadınların birinin ayağı otomobil tekerinin altında kalırken, diğer kadının kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Olay sonrasında bölgeye ulaşan ambulans ekipleri tarafından yaralı kadınlar Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken araç çekici yardımı ile yoldan çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise 2 yayaya çarpan sürücüyü gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Yaralılar

-Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

Detaylar

