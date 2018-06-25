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OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI: BİRİ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 06:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Sancaktepe'de içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. JKazada anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken diğer 3 kişi de hafif yaralandı.
Kaza,TEM Otoyolu Sancaktepe, Samandıra Park alanında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine seyir halindeki Nurettin Tunç yönetimindeki ve içinde eşi iile 3 çocuğunun bulunduğu 34 BN 5454 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin ön bölümünden giren bariyer arka camından çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan Ülkü Tunç(35) ve Muhammed Emin Tunç(3) otomobilin içerisine kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla alınan anne ve çocuğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Nurettin Tunç ve Ahmet Kerem Tunç ile Berat Tunç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada baba Nurettin Tunç polis ekiplerinden eşini ve çocuklarını sağlık durumunu öğrenmeye çalışırken sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla çekici yardımıyla kaldırıldı. Ölen anne ve oğlunun cenazeleri Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-İtfaiye ekipleri çalışması
-Yaralı olarak kurtarılan çocuklar
-Yaralı baba polis ekiplerine zorluk çıkarması(01.30)
-Otomobilden detay
-Otomobilin içerisinde detaylar
-Bariyerlerden detay
-Sağlık ekipleri
-Genel ve detaylar

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