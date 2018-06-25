OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI: BİRİ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. JKazada anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken diğer 3 kişi de hafif yaralandı.

Kaza,TEM Otoyolu Sancaktepe, Samandıra Park alanında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine seyir halindeki Nurettin Tunç yönetimindeki ve içinde eşi iile 3 çocuğunun bulunduğu 34 BN 5454 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin ön bölümünden giren bariyer arka camından çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan Ülkü Tunç(35) ve Muhammed Emin Tunç(3) otomobilin içerisine kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla alınan anne ve çocuğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.