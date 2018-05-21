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OTOMOBİL, YOL YARDIM ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın karşısında bir otomobil önünde seyreden yol yardım aracına çarptı.

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın karşısında bir otomobil önünde seyreden yol yardım aracına çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Kartal D-100 karayolu İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın karşısında meydana geldi. Kadıköy istikametinde seyreden bir otomobil, önündeki yol yardım aracına çarptı. Araca çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilin çarptığı yol yardım aracının sürücüsü Uğur Üzen, kaza yapan otomobilin kendisine arkadan çarptığını belirterek, "Ben beklerken arkadan geldi vurdu. Çok hızlıydı. İki kişilerdi, bir baba bir oğul. Biri 40 yaşlarında biri 10 yaşlarındaydı. Şoför ağır, diğeri hafif yaralı" dedi. Kazanın ardında otomobilin araç çekicisine yüklenmesi ile kısmen kapalı tutulan yolun tamamı polis tarafından araç trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yapan araçlar
-Ambulans görüntüsü
-Uğur Üzen ile röportaj
-Otomobilin araç çekicisine yüklenmesi
-Trafiğin üst geçitten görüntüsü

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