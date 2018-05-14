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Otomobilde çakmak gazı tüpleri patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:12 | Son Güncelleme

Elazığ'da otomobilde bulunan çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, park halindeki otomobilde bulunan çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Doğukent Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde park halindeki 34 BD 6562 plakalı otomobilde bulunan çakmak gazı tüpleri henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, otomobilde bulunan Muhammed Zülfü A. (18) ve Emirhan A. (17) yaralandı.

Patlama sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Doğukent Mahallesi Muhtarı Muhammed Coşkun, geç saatlerde evde bulundukları sırada bir patlama sesi duyup dışarı çıktıklarını belirtti.

Coşkun, olay yerine geldiklerinde bir otomobilin patlama sonucu büyük zarar gördüğünü farkettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Otomobil dağılmış vaziyetteydi. Burada 4 tane gencimiz varmış. İkisi yaralıydı, diğer ikiside olay yerinden kaçarak uzaklaşmış. Patlamanın sebebi tam olarak bilinmiyor ancak çevrede boş çakmak gazı tüpleri var. Muhtemelen patlamada çakmak gazı tüplerinden kaynaklanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ otomobil patlama

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