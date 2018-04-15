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Otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

Aydın'da park halinde bırakılan otomobilde çıkan yangında yaralanan çocuk hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Çalışlı Mahallesi Şahintepe mevkisinde park halindeki 09 SJ 960 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında araç içerisinde bulunan 3 yaşındaki H.G, yakınları tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yangın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan H.G, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne ardından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ikinci derece yanık tespit edilen çocuk, ambulans helikopterle İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

H.G'nin evlerinin önünde kapıları açık bırakılan otomobile oyun oynamak için girdiği, araç içerisinde bırakılan çakmakla oynadığı sırada yangın çıktığı iddia edildi.

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