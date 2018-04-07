HABER

Otomobilde kilitli kalan çocuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:36 | Son Güncelleme

Otomobilde kilitli kalan çocuk kurtarıldı

Düzce'de otomobil içerisinde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ailesi ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yapan Veysal Demir, önce torunu İrem Demir'i (2) araca bindirdi, daha sonra aldıklarını otomobile koydu.

Demir, bagajı kapattıktan sonra aracın anahtarının bagaj içine düştüğünü fark etti. Uzun süre kendi çabalarıyla kapıları açmaya çalışan Demir, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, "kelebek" diye tabir edilen arka camı kırarak kapıları açtı. Otomobil içinde uyuyakalan çocuk, araç içerisinden çıkarılarak aileye teslim edildi.

Dede Veysal Demir, marketten alışveriş yaptıktan sonra eşyaları koyarken anahtarın da aracın içinde olduğunu fark edemeyerek kapıyı kapattıklarında aracın kapılarının kilitlendiğini söyleyerek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!
Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce bebek

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni

Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.