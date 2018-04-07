Otomobilde kilitli kalan çocuk kurtarıldı

Düzce'de otomobil içerisinde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ailesi ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yapan Veysal Demir, önce torunu İrem Demir'i (2) araca bindirdi, daha sonra aldıklarını otomobile koydu.
Demir, bagajı kapattıktan sonra aracın anahtarının bagaj içine düştüğünü fark etti. Uzun süre kendi çabalarıyla kapıları açmaya çalışan Demir, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, "kelebek" diye tabir edilen arka camı kırarak kapıları açtı. Otomobil içinde uyuyakalan çocuk, araç içerisinden çıkarılarak aileye teslim edildi.
Dede Veysal Demir, marketten alışveriş yaptıktan sonra eşyaları koyarken anahtarın da aracın içinde olduğunu fark edemeyerek kapıyı kapattıklarında aracın kapılarının kilitlendiğini söyleyerek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü
El Bab'da büyük patlama
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!
Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum