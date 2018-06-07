Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Bolu'da, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, otomobil ile Borazanlar Mahallesi 404. Sokak'taki evlerinin önüne gelen ailenin, eşyaları indirdiği sırada otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlendi.

Kapıların kilitlendiğini ve bebeklerinin araç içinde mahsur kaldığını fark eden aile, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, bebeğin kurtarılması için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı esnada aile, çocuklarına korkmaması için aracın camından cep telefonundan çizgi film izlettirdi.

Otomobilin arka kısmında bulunan küçük camı bantlayarak kıran itfaiye ekipleri bebeği araç içinden çıkardı.

Bebek, aracın kapılarının açılmasının ardından ailesi tarafından alınarak eve götürüldü.

Bu esnada olay yerine gelen bebeğin dedesi, itfaiye ekiplerine camı kırdıkları için tepki gösterdi.

İtfaiye ekipleri, olayı anlatarak adamı sakinleştirmeye çalıştı.

