Otomobilde mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Tuzla Mahallesi İnönü Bulvarı'nda park halindeki otomobilinin motor kısmından gelen sesler üzerine sıkışan kedi yavrusunu fark eden Anıl Dipdağ, kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması başlattı.
Başarılı olamayan Dipdağ'ın durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı kriko yardımıyla kaldırdı.
İtfaiyeciler, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Kedi, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.
Dipdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedi yavrusunun bir şeyden korkarak motora girmiş olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Fark etmeyip hareket etseydim belki kedi ölecekti. Kurtulduğu için mutluyum." diye konuştu.
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