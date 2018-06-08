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Otomobilde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 00:35 | Son Güncelleme

Burdur'da bir otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı - Kurtarma çalışmalarını, geçtiğimiz aylarda sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan ve aynı itfaiye ekipleri tarafından 12 saatlik çalışmayla kurtarılıp sahiplenilen "Çukur" adlı köpek de izledi

Burdur'da bir otomobilinin motor bölümüne girerek mahsur kalan yavru kedi, Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gazi Caddesi'nde ailesiyle birlikte özel otomobiliyle seyahat eden trafik polisi, karşıdan gelen bir başka otomobilin motor bölümünden çıkıp kendi aracına motor bölümüne giren yavru kediyi fark etti.

Aracını kenara çekip durduran trafik polisi, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak tüm uğraşlara rağmen yavru kedi, otomobilin motor bölümünden çıkarılamadı.

Bunun üzerine kurtarıcıya yüklenen araç, caddeden çekilerek itfaiye merkezine götürüldü.

Yaklaşık bir saat süren kurtarma operasyonunun ardından yavru kedi, otomobilin akü kısmı sökülerek sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Öte yandan kurtarma çalışmalarını, geçtiğimiz aylarda sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan ve aynı itfaiye ekipleri tarafından 12 saatlik çalışmayla kurtarılıp sahiplenilen "Çukur" adlı köpek de izledi.

İtfaiye ekipleri, kurtarılan yavru kediyi de sahipleneceklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur itfaiye kurtarma otomobil Yavru Kedi

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