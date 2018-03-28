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Otomobilden 50 bin lira çalındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

Çorum'da bir kişi, otomobilinin camının kırılarak torpido bölümünde bulunan 50 bin liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

ÇORUM (AA) - Çorum'da park halindeki bir otomobilin camının kırılarak içinde bulunan 50 bin liranın çalındığı iddia edildi.

İddiaya göre, mandıracılık yapan Yasin Yandım, sattığı hayvanların parası olan 50 bin lirayı bankadan çektikten sonra Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden annesini ziyarete gitti.

Evde yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra aracına dönen Yandım, otomobilin camının kırılmış olduğunu gördü.

Yandım, torpido bölümüne koyduğu paranın da yerinde olmadığını belirleyince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaptı.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlı ya da zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.

Zanlı ya da zanlıların Yandım'ı bankadan çıktıktan sonra takip edip araçtan inince olayı gerçekleştirdikleri tahmin ediliyor.

- "Helal para kazanıyorum, o para bana dönecek"

Yandım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sattığı hayvanların parasını banka hesabından çektikten sonra çarşıya götürmek için annesinin evine geldiğini söyledi.

Aracının camının kırılma sesini duymadıklarını belirten Yandım, "Dışarıya çıkınca arabanın altında cam kırıklarını gördüm. Koşup geldim, cam kırılmış, torpidodaki para da alınmış. Ben helal para kazanıyorum, o para bana dönecek." dedi.

Anne Müzeyyen Yandım da oğlunun zor şartlarda çalıştığını dile getirerek, çalınan paranın bir an evvel bulunmasını istedi.

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Araçtan Hırsızlık Çorum

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