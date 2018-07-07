Otomobilden altın hırsızlığı güvenlik kamerasında

Antalya'da bir otomobilden altınların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde park halindeki otomobilden 2 tam, 1 yarım ve 19 çeyrek altının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Olayın yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, kimliğini belirlediği T.K'yi (31) gözaltına aldı.
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