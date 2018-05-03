Otomobilden bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de yaslandığı otomobilin camını kırdıktan sonra içindeki iki dizüstü bilgisayarı çalan şüpheli tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Nisan'da, 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir restoranın önünde park halindeki bir otomobile yaslanıp bir süre sonra camını kıran ve içindeki iki dizüstü bilgisayarı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Cengiz K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyonda, şüpheliyi adresinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şüphelinin dikkati çekmemek için otomobile yaslandığı, daha sonra camı kırıp kapıyı açarak bilgisayarları çaldığı ve uzaklaştığı görülüyor.
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