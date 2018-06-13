Otomobile giren yılan bulunamadı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, otomobile giren yılan paniğe neden oldu. Saatlerce aranan yılan, bulunmadı. Olay, akşam saatlerinde Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Yusuf Temiz, park halindeki 80 GU 314 plakalı otomobiline binerken direksiyona sarılı yaklaşık bir metre uzunluğunda gri renkli yılan gördü. Hemen aracın kapısı kapatan Temiz, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin bagajında motoruna, torpido gözünden paspaslarının altına kadar bakarak yılanı bulmaya çalıştı. Ekipler çalışırken, o anları izlemek için onlarca vatandaş da aracın yanına geldi. Ekipler çalışmalarına devam ederken vatandaşlar yılanı araçtan çıkarmak için 'Sinek ilacı sıkalım', 'Benzin dökelim', 'Mazot dökelim', 'Olmazsa aracın içinde ateş yakalım' diyerek farklı önerilerde bulundu. Yusuf Temiz, yılanı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Aracıma binmek için kapıyı açtım, ama direksiyona dolanmış vaziyette kalın ve yaklaşık 1 metrelik yılanla karşılaştım, nasıl girdi bilmiyorum" dedi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmada ekipler yılanı bulamadı. Bunun üzerine otomobil detaylı arama için sanayi sitesine götürüldü.
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