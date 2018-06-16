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Otomobile sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Otomobile sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, panelvanın ön paneline sıkışan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede panelvan araçtan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Çerezköy İtfaiye ekibi, aracın ön tampon plastik aksamına sıkışan kedileri bir saatlik çalışma sonucunda çıkardı.

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3 yavru kedi Çerkezköy İtfaiye ekipleri panelvan Tekirdağ

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