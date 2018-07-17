Otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)
İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterlerken 19 yaşındaki Y.G. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ufuk Togul (47) ile kimliği henüz teşhis edilemeyen bir kadın kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.
Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne giden Y.G. idaresindeki 35 ADL 109 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ufuk Togul ile kimliği henüz teşhis edilemeyen bir kadına çarptı. Kazada Togul ile kimliği belirsiz kadın ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Y.(19) de yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla İrem Y. ve Ufuk Togul'u İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralıyı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Togul ve kimliği belirsiz kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavisi süren İrem Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, otomobil sürücüsü Y.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Otomobilden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Görgü tanıklarından görüntü
- Genel ve detay görüntü
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