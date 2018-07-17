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Otomobilin çarptığı baba ve kızı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 05:08 | Son Güncelleme

İzmir'de bir alt geçit çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması nedeniyle yaralanan baba ve kızı, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı baba ile kızı öldü.

Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Konak istikametine seyreden Y.G. (19) idaresindeki 35 ADL 109 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Karantina Alt Geçidi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Ufuk Togul (47) ile kızı Busenur Togul'a (23) çarptı.

Kazada, Ufuk ve Busenur Togul ile araçta bulunan İrem Y. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Busenur Togul, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Ufuk Togul ile İrem Y. ise İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Baba ve kızı hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İrem Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücü Y.G'nin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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