Otomobilin çarptığı çocuğun hayatını kaybetmesi

Sanığın duruşmada, alkol aldığını ve kazadan önce kucağındaki alkol şişesiyle canlı yayın yaptığını kabul ettiğini aktaran Ahırlı, "Sürücüde alkol var, hız var." dedi.

Özgü'nün babası Ferhat Ahırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ölümüne ve annesini ağır yaralayarak yatağı mahkum kalmasına neden olan sanığın iki gün önce görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Avukatlarının yasalarda bu konuda açık bulunduğunu kendilerine anlattığını ifade eden Ahırlı, bu konuda sorumluların gerekeni yapmasını istediklerini vurguladı.

Tek evlatlarını kaybetmenin canlarını yaktığını dile getiren Ahırlı, sanığın serbest bırakılmasıyla ise ikinci kez yıkıldıklarını söyledi.

Ahırlı, şunları kaydetti:

"O sadece bir can aldığını düşünüyor, halbuki üç can birden aldı. Annesi ve babası olarak artık biz de yaşamıyoruz. Bunun gibi kamuoyunda çok münferit olay var. Ondan önce de böyle neticelere hep şaşırıyorduk, böyle olmaması lazım. Böyle olursa daha çok insanın canı yanacak, daha çok trafik canavarları ortalıkta gezecek. Alkolle çıkmış, hız yapmış ama netice ortada."

Ailenin avukatı Abdurrahim Mert ise sanığın, kazadan sonra kızı "yerden çuval kaldırır gibi kaldırdığını", en yakın hastaneye götürmek yerine temizlik işçisi olarak çalıştığı hastaneye götürerek ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 26 Kasım 2017'de İlhami Y'nin kullandığı otomobilin çarptığı Özgü Ahırlı hayatını kaybetmiş, babaannesi Gülşen Ekinak ağır yaralanmış, İlhami Y. ise tutuklanmıştı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi günü görülen davanın duruşmasında mahkeme başkanının şerhine rağmen sanık oy çokluğuyla adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı.