HABER

Otomobilin çarptığı çocuğun hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuğun öldüğü, babaannesinin ağır yaralandığı kazanın MOBESE kayıtları ortaya çıktı - Baba Ahırlı: - "O sadece bir can aldığını düşünüyor halbuki üç can birden aldı. Annesi ve babası olarak artık biz de yaşamıyoruz"

Antalya'da, 8 yaşındaki Özgü Ahırlı'nın öldüğü, babaannesinin ağır yaralandığı trafik kazasının MOBESE kayıtları ortaya çıktı.

Kaza anına ilişkin MOBESE kayıtlarında, otomobilin çarptığı çocuğun havaya savrulduktan sonra yere düştüğü görülüyor.

Görüntülerde, sürücünün çocuğu yerden alıp aracına koyarak hareket ettiği anlar yer alıyor.

Kayıtlara ayrıca çevredeki vatandaşların ağır yaralanan babaanneye yönelmesi yansıyor.

- Babadan sanığın serbest bırakılmasına tepki

Özgü'nün babası Ferhat Ahırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ölümüne ve annesini ağır yaralayarak yatağı mahkum kalmasına neden olan sanığın iki gün önce görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Sanığın duruşmada, alkol aldığını ve kazadan önce kucağındaki alkol şişesiyle canlı yayın yaptığını kabul ettiğini aktaran Ahırlı, "Sürücüde alkol var, hız var." dedi.

Ahırlı, sanığın mahkeme tarafından serbest bırakılmasına çok üzüldüklerini dile getirerek, bir sonraki duruşmada yeniden tutuklanmasını beklediklerini söyledi.

Avukatlarının yasalarda bu konuda açık bulunduğunu kendilerine anlattığını ifade eden Ahırlı, bu konuda sorumluların gerekeni yapmasını istediklerini vurguladı.

Tek evlatlarını kaybetmenin canlarını yaktığını dile getiren Ahırlı, sanığın serbest bırakılmasıyla ise ikinci kez yıkıldıklarını söyledi.

Ahırlı, şunları kaydetti:

"O sadece bir can aldığını düşünüyor, halbuki üç can birden aldı. Annesi ve babası olarak artık biz de yaşamıyoruz. Bunun gibi kamuoyunda çok münferit olay var. Ondan önce de böyle neticelere hep şaşırıyorduk, böyle olmaması lazım. Böyle olursa daha çok insanın canı yanacak, daha çok trafik canavarları ortalıkta gezecek. Alkolle çıkmış, hız yapmış ama netice ortada."

Ailenin avukatı Abdurrahim Mert ise sanığın, kazadan sonra kızı "yerden çuval kaldırır gibi kaldırdığını", en yakın hastaneye götürmek yerine temizlik işçisi olarak çalıştığı hastaneye götürerek ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 26 Kasım 2017'de İlhami Y'nin kullandığı otomobilin çarptığı Özgü Ahırlı hayatını kaybetmiş, babaannesi Gülşen Ekinak ağır yaralanmış, İlhami Y. ise tutuklanmıştı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi günü görülen davanın duruşmasında mahkeme başkanının şerhine rağmen sanık oy çokluğuyla adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hamamda kadınlar böyle kurtarıldıHamamda kadınlar böyle kurtarıldı
Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!
Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

İlginizi Çekebilir

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.