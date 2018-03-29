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Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 23:28 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Düzce'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.T. idaresindeki 81 BT 715 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Kalıcı Konutlar Bölgesinde yolun karşısına geçmek isteyen Furkan Üstüner'e (15) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üstüner'i Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Kaza esnasında başını kaldırıma çarptığı belirtilen Üstüner'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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