Otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Ahmet Bildirici, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaya olarak gezinti yapan Bildirici, yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Bildirici'ye çarpan ve plakası tespit edilemeyen araç olay yerinden uzaklaşırken, çevre sakinleri ve diğer sürücüler yaralı çocuğun yardımına koştu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bildirici, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin, olay yerinden kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etmek amacıyla bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.
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