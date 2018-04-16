Otomobilin çarptığı karaca yaralandı

Bartın’da otomobilin çarpması sonucu arka bacakları kırılan karaca, veteriner tarafından tedavi edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bartın- Karabük yolunda su içmek için ırmak kıyısına inen karacaya otomobil çarptı. Araç sürücüsünün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tedavi için veterinere götürülen karaca, ayağının alçıya alınmasının ardından tedavi sürecinin tamamlanması için Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bulunan Hayvanat Bahçesine götürüldü.