Otomobilin çarptığı köpek yavrusu tedavi altına alındı

Erzurum'da otomobilin çarparak yaraladığı yavru köpek, duyarlı vatandaşların cep telefonlarıyla ışık tutarak yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Yakutiye ilçesindeki eski havaalanı yolunda bulunan 15 Temmuz Milli İrade Mesire Alanı yanında biriken çöp yığınında annesiyle yiyecek arayan köpek yavrusu, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarptığı yavru köpek, yol kenarına savruldu.

Havlama sesini duyanlar, yol kenarında yaralı bir köpek olduğunu gördü. Havanın karanlık olması nedeniyle cep telefonlarının ışıklarını açan duyarlı vatandaşlar arasında bulunan bir veteriner hekim, köpeğin yarasına pansuman yaptı.

Köpek yavrusunun annesi de kaza yerinden ayrılmayarak, yol kenarındaki kaldırımda müdahale eden vatandaşları izledi.

İhbar üzerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, buradaki müdahalenin ardından köpeği Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Yetkililer, yavru köpeğin durumunun ağır olduğunu, tedavisinin sürdüğünü belirtti.

