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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şuayip A. idaresindeki 48 N 6088 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Cumhuriyet Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Hasan İdiz'in (73) kullandığı 48 HZ 157 plakalı motosiklete çarptı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü İdiz, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Şuayip A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Fethiye Muğla trafik kazası

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