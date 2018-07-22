Otomobilin çarptığı yavru kediye Adem sahip çıktı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru kediye, ortaokul öğrencisi Adem Sevinç (11) sahip çıktı.
Merkez Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesi'nde otomobilin çarptığı yavru kedi, yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü yoluna devam ederken aynı mahallede oturan ortaokul öğrencisi Adem Sevinç, yaralı kediyi evlerinin bahçesinde kafeste koruma altına alıp, internet üzerinden veterinerlere durumu anlatarak, yardım istedi.
Akşam olduğu için herhangi bir yardıma ulaşamadığını belirten Adem Sevinç, "Sabah yaz kursu dönüşü kediyi bizzat veterinere götürecektim, ancak ailem Melikgazi Belediyesi ekiplerine haber vermiş. Ekipler kediyi tedavi için götürdükleri için veterinere götürmeme gerek kalmadı. Melikgazi Belediyesi'ne ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.
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