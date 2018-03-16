Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı karayolu Göktepe mevkisinde Ömer Yazıcık'ın kullandığı 67 SB 902 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu'ya (40) çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan sürücü ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Gündoğdu'nun cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada, olay yerindeki Gündoğdu'nun yakınları ise otomobilin kırmızı ışıkta geçerek çarptığını iddia etti.