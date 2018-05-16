ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü.
Alınan bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 23 K 4504 plakalı otomobil, Şahsuvar köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Fethiye Kılıç'a (66) çarptı.
Kazada Fethiye Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
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