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Otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı yaya öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü.

Alınan bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 23 K 4504 plakalı otomobil, Şahsuvar köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Fethiye Kılıç'a (66) çarptı.

Kazada Fethiye Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Fethiye Kılıç öldü trafik kazası

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