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Otomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, 2 saatte çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:09 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir otomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların 2 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

Otomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, 2 saatte çıkarıldı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, bir otomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların 2 saatlik çabasıyla kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. 41 HK 318 plakalı otomobiliyle evinden ayrılan Hakan Sanal, yaklaşık 5 kilometrelik bir yolculuğun ardından Cumhuriyet Caddesi'ne geldi. Hakan Sanal trafik nedeniyle yavaşladığı sırada başka bir sürücü, aracından kedi sesi geldiğini söyleyerek kendisini uyardı. Bunun üzerine Sanal, otomobilini sağa çekti, kaputu açan Hakan Sanal, motor bölümünde 3 yavru kedinin olduğunu gördü.
Çevredekilerin yardımıyla motor bölümünde sıkışan yavru kedilerden biri çıkarıldı. Diğer yavrular çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi.
Gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından, aracın motor parçalarını sökerek kedileri bulundukları yerden çıkardı. Kediler, itfaiye ekipleri tarafından hayvan barınağına teslim edilmek üzere götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, 2 saatte çıkarıldıOtomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, 2 saatte çıkarıldıOtomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, 2 saatte çıkarıldıOtomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, 2 saatte çıkarıldı

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