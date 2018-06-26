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Otomobilin tekerlek boşluğuna giren kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Samsun'da kırmızı ışıkta duran otomobilin tekerlek boşluğuna giren kedi yavrusu, araç sahibi ve vatandaşlarca çıkarıldı

Samsun'da kırmızı ışıkta duran otomobilin tekerlek boşluğuna giren kedi yavrusu, vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin altına kedi yavrusu girdiğini gören vatandaşlar, trafiği durdurarak kediyi aramaya başladı.

Bu sırada bölgede bulunan polis ve belediye ekipleri de vatandaşlara yardım etti.

Aracın arka tekerlek boşluğuna girdiği belirlenen kedi yavrusu, araç sahibince birkaç deneme sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kedi yavrusunun kurtarılmasının ardından karayolu, yeniden trafiğe açıldı.

Kedi yavrusunun aracın altına girdiğini fark ederek trafiği durduran Ali Çallı, yol kenarında su verdikten sonra eşi ile kedi yavrusunu araçlarına alarak ayrıldı.

Çallı, AA muhabirine, araçları durdurmak istediğinde önce kendisine inanmadıklarını, şaka yaptığını zannettiklerini anlatarak, "Aracın hareket etmesi halinde kedi yavrusu teker arasında ya da yolda diğer araçların altında ölebilirdi. Duyarlı vatandaşların da sayesinde kedi ölmekten kurtuldu. Kedi yavrusunun hayatını kurtarmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kedi yavrusu Samsun

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