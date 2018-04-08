Otomobilin tren yolunda tehlikeli yolculuğu

Karabük’te tren yoluna giren bir otomobil sürücüsü, şaşkın bakışlar arasında tren yolunda tehlikeli yolculuk yaptı. Sürücü hem ileri hem geri manevrayla aracını tren yolunda sürdü.
Karabük Eskipazar arası mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir sürücü, aracıyla Karabük-Ankara tren seferlerinin yapıldığı tren yoluna indi. Sürücü bir müddet ilerlediği tren yolunda daha sonra geri manevrayla aracını metrelerce sürdü. Şans eseri yolcu veya yük treninin güzergahtan geçmemesi faciayı önledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu ise izleyenleri dehşete düşürdü. Olayı şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.
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