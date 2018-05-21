HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otomobiline yılan giren sürücünün yardımına itfaiye yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Otomobiline yılan giren sürücünün yardımına itfaiye yetişti

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tayfur Güvenç, Çanaklı Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sokak'ta 01 GS 942 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken araç aniden arızalandı.

Güvenç, aracını durdurup kaputu kaldırarak motoru kontrol ettiği sırada sadece kuyruk kısmı görülen yılanla karşılaştı.

Sürücünün yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor aksamına sıkışarak ölen yılanı çıkardı.

Güvenç, yardımına gelen itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Dev platform Boğaz'dan geçiyor (3)Dev platform Boğaz'dan geçiyor (3)
2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana arıza Motor otomobil sürücü yılan

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.