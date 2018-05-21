Otomobiline yılan giren sürücünün yardımına itfaiye yetişti

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Tayfur Güvenç, Çanaklı Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sokak'ta 01 GS 942 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken araç aniden arızalandı.
Güvenç, aracını durdurup kaputu kaldırarak motoru kontrol ettiği sırada sadece kuyruk kısmı görülen yılanla karşılaştı.
Sürücünün yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor aksamına sıkışarak ölen yılanı çıkardı.
Güvenç, yardımına gelen itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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