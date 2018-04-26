Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, arkadaşlarına sinirlenen yabancı uyruklu kişinin otomobilini Sakarya Nehri'ne attığı iddiası üzerine bölgede arama çalışması yapıldı.

İddiaya göre, Rüstemler Mahallesi'nde yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişi, arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra otomobilini Sakarya Köprüsü mevkisinde nehre attı. Otomobil suyun içinde gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis dalgıç ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların, otomobilin içerisinde bir kişinin olabileceğini belirtmesi üzerine, ekipler, nehirde bot ve su altı arama cihazıyla arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç alınamazken, havanın kararması üzerine çalışmayı sonlandırdı.

AFAD ve polis dalgıç ekipleri, yarın arama çalışmalarına devam edecek.

