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Otomobiliyle toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Otomobiliyle toprağa verildi

Çin'de araba tutkunu bir kişinin cenazesi, vasiyeti üzerine aracının içine koyularak toprağa verildi.

Kankan News haber sitesinde yer alan habere göre, Çin'in kuzeyindeki Baoding şehrinde bir köyde hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi tabut yerine arabanın içine koyuldu ve bu şekilde gömüldü.

Arabasının içinde defnedilen kişinin ölmeden önce bu şekilde gömülmeyi vasiyet ettiği belirtildi.

Defnedilme görüntüleri, internette birkaç saatte 1,6 milyon kişi tarafından izlendi.

Videoda konuşan bir kişi, aracının içinde gömülen kişinin hayattayken tam bir araba hayranı olduğunu vurguladı.

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araba Cenaze Töreni çin gömülme

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