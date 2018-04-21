Otomobille çarpışan ambulans çeşme önündeki çocuğa çarptı

Konya'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan ambulansın çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hidayet Uçar yönetimindeki 42 AGA 90 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'ta, Mehmet Ali Çakmak'ın kullandığı 42 KS 692 plakalı ambulansla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans, yol kenarındaki çeşmeden su dolduran Gülten Nenğ'e (13) çarptı.
Başka bir ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Nenğ, yapılan ilk müdahale sonrası Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Gülten Nenğ'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Otomobil ve ambulans sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!