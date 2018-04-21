Otomobille çarpışan ambulans çeşme önündeki çocuğa çarptı

Konya'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan ambulansın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hidayet Uçar yönetimindeki 42 AGA 90 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'ta, Mehmet Ali Çakmak'ın kullandığı 42 KS 692 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans, yol kenarındaki çeşmeden su dolduran Gülten Nenğ'e (13) çarptı.

Başka bir ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Nenğ, yapılan ilk müdahale sonrası Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Gülten Nenğ'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Otomobil ve ambulans sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.