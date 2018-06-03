HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

Otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çevre yolunda Uşak yönüne giden Onur Ö. idaresindeki 64 BH 787 plakalı otomobil, Mehmet Aslan'ın (76) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Aslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Ek fotoğraflar // Muharrem İnce Kağıthane mitinginde konuştuEk fotoğraflar // Muharrem İnce Kağıthane mitinginde konuştu
Kapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğuKapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet Denizli otomobil polis trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

Antalya'da son dakika gelişmesi! Sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti

Antalya'da son dakika gelişmesi! Sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.