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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Salim Akbaş'ın (37) kullandığı tescilsiz motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Mustafa K. idaresindeki 34 JL 5246 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Akbaş, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum ölümlü kaza Samsun trafik kazası

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