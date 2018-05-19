Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Salim Akbaş'ın (37) kullandığı tescilsiz motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Mustafa K. idaresindeki 34 JL 5246 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Akbaş, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum