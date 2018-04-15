Otomobille polis motosikletine çarpıp kaçan zanlılar vurularak yakalandı

Adana'da polis ekibi, "dur" ihtarına uymayıp yunus ekibinin motosikletine çarparak kaçmak isteyen zanlıların kullandığı otomobili ateş ederek durdurdu, olayda 3 şüpheliden 2'si hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde 01 CON 22 plakalı otomobili şüphe üzerine takibe aldı.
İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobildeki zanlılar, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmak istedi.
Bu sırada şüpheliler, otomobille kendilerini takip eden yunus ekibinin motosikletine çarptı.
Motosikletin devrildiği olayda polisler yaralanmazken, şüphelileri takip eden diğer ekip ise otomobile ateş etti.
Kolundan yaralanan otomobil sürücüsü Davut A'nın (29) kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu.
Davut A. ile birlikte kolundan yaralanan Mehmet İ. (28), ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer zanlı Hakan K. (22) ise gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, zanlıların uyuşturucu ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin kullandığı otomobil de incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.
Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum