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Otomobille polis motosikletine çarpıp kaçan zanlılar vurularak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:10 | Son Güncelleme

Adana'da polis, "dur" ihtarına uymayıp yunus ekibinin motosikletine çarparak kaçmaya çalışan zanlıları otomobile ateş ederek durdurdu - Kollarından yaralan 2 zanlı hastaneye kaldırıldı, 1 zanlı ise gözaltına alındı

Adana'da polis ekibi, "dur" ihtarına uymayıp yunus ekibinin motosikletine çarparak kaçmak isteyen zanlıların kullandığı otomobili ateş ederek durdurdu, olayda 3 şüpheliden 2'si hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde 01 CON 22 plakalı otomobili şüphe üzerine takibe aldı.

İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobildeki zanlılar, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmak istedi.

Bu sırada şüpheliler, otomobille kendilerini takip eden yunus ekibinin motosikletine çarptı.

Motosikletin devrildiği olayda polisler yaralanmazken, şüphelileri takip eden diğer ekip ise otomobile ateş etti.

Kolundan yaralanan otomobil sürücüsü Davut A'nın (29) kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu.

Davut A. ile birlikte kolundan yaralanan Mehmet İ. (28), ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer zanlı Hakan K. (22) ise gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, zanlıların uyuşturucu ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kullandığı otomobil de incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

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