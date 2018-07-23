Otomobille vidanjör çarpıştı: 3 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille vidanjörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Çolak idaresindeki 34 YR 9901 plakalı otomobil, Kumbağ Mahallesi girişinde R.E. yönetimindeki Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine ait 41 AJ 276 plakalı vidanjörle çarpıştı.

Kaza sonrası, otomobil bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil şoförü Çolak ile aynı araçta bulunan Buse Nur Gürbüz ve üzerinde kimlik olmayan bir kişi yaşamını yitirdi.

