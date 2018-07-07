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Otomobille yayalara çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 20:43 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartışma yaşadığı iş yerinin önünde bekleyen yayalara çarparak kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartışma yaşadığı iş yerinin önünde bekleyen 4 kişiye otomobille çarptı.

Alınan bilgiye göre, Devrek yol ayrımı mevkisindeki büfede tartışma yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, kullandığı 67 TE 449 plakalı otomobille büfenin önünde bekleyen Fuat Durmuş, Suat Ulu, İlhan Taşpınar ve Şenol Atar'a çarparak kaçtı.

Vatandaşların haber vermesinin ardından, sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, büfede yaşanan tartışmanın ardından birisinin dışarı çıktığını, sinirli bir şekilde otomobile bindiğini ve süratli kullandığı otomobile büfenin önünde bekleyen kalabalığın arasına aracını sürdüğünü anlattı.

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