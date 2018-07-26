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Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 08:48 | Son Güncelleme

Adana'da son iki ayda park halindeki 6 araçtan cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla güvenlik kameraları kayıtları doğrultusunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da park halindeki 6 araçtan hırsızlık yaptığı ileri sürülen ve güvenlik kameralarından eşkali tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde son iki ayda park halindeki 6 araçtan cep telefonu çalınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ilçede geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı adreslerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden eşkali belirlenen Tuncay Y, polisin çalışmasıyla ilçedeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelinin bazı araçlardan cep telefonu çalma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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