İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Otomotiv sanayisi, "son 12 aylık" ihracat toplamında ilk kez 30 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında en çok ihracat yapan sektör, 2 milyar 903 milyon dolarla yine otomotiv oldu. İhracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,6 artan otomotiv sanayisi, toplam dış satımdan yüzde 21,4 pay aldı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı 2018'in 4 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılığında yüzde 19,8 artarak 11 milyar 130 milyona yükseldi.

Son 12 aylık dış satım toplamı da 30 milyar 365 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen sektör, tüm zamanların en yüksek "son 12 aylık" ihracat rakamını elde etti. Otomotiv sanayisinin "son 12 aylık" ihracatı, martta 29,8 milyar dolar, şubatta 29,3 milyar dolar, ocakta ise 28,8 milyar dolar olmuştu.

- İhracatta aslan payı AB'nin

Otomotiv endüstrisi, bu yılın 4 ayı itibarıyla en fazla ihracatı 1 milyar 657 milyon 340 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Sektörün Almanya'ya ihracatı 2018'in ocak-nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,05 arttı.