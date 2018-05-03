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Otomotiv "son 12 aylık" ihracat rekorunu kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Otomotiv sanayisi, "son 12 aylık" ihracat toplamında ilk kez 30 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı - Otomotiv, nisanda 2,9 milyar dolar, 4 ayda ise 11,1 milyar dolarla yine en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu - Toplam dış satımdan yüzde 78,3 pay alan AB ülkelerine ocak-nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artışla 8,7 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı yapıldı

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Otomotiv sanayisi, "son 12 aylık" ihracat toplamında ilk kez 30 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında en çok ihracat yapan sektör, 2 milyar 903 milyon dolarla yine otomotiv oldu. İhracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,6 artan otomotiv sanayisi, toplam dış satımdan yüzde 21,4 pay aldı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı 2018'in 4 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılığında yüzde 19,8 artarak 11 milyar 130 milyona yükseldi.

Son 12 aylık dış satım toplamı da 30 milyar 365 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen sektör, tüm zamanların en yüksek "son 12 aylık" ihracat rakamını elde etti. Otomotiv sanayisinin "son 12 aylık" ihracatı, martta 29,8 milyar dolar, şubatta 29,3 milyar dolar, ocakta ise 28,8 milyar dolar olmuştu.

- İhracatta aslan payı AB'nin

Otomotiv endüstrisi, bu yılın 4 ayı itibarıyla en fazla ihracatı 1 milyar 657 milyon 340 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Sektörün Almanya'ya ihracatı 2018'in ocak-nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,05 arttı.

Aynı dönemde otomotiv sanayisinin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 1 milyar 273 milyon 383 bin dolarla İtalya, 1 milyar 193 milyon 780 bin dolarla Fransa takip etti.

Sıralama 959,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 642,3 milyon dolarla İspanya, 497 milyon dolarla Belçika, 393,2 milyon dolarla Polonya, 371,8 milyon dolarla Slovenya, 347 milyon dolarla ABD, 346,4 milyon dolarla Hollanda şeklinde devam etti.

İlk 10'da yer alan ülkeler arasında otomotiv sanayisi ihracatının düşüş yaşadığı tek ülke yüzde 3,2 ile Birleşik Krallık oldu.

Ülke grubu olarak bakıldığında ise Avrupa Birliği (AB) ocak-nisan döneminde otomotiv endüstrisinin en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürdü.

Sektörün toplam dış satımından yüzde 78,3 pay alan AB ülkelerine 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artışla 8 milyar 717 milyon 346 bin dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı yapıldı.

- Otomotiv ihracatının lideri Bursa

Yılın ilk 4 ayındaki 11 milyar 130 milyon dolarlık otomotiv sanayisi ihracatının yüzde 88,3'üne tekabül eden 9 milyar 830 milyon dolarlık kısmı Marmara Bölgesi'ndeki 4 ilden yapıldı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatında, Bursa 3 milyar 43 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 2 milyar 531 milyon dolarla İstanbul, 2 milyar 366 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 890 milyon dolarla Sakarya takip etti.

Sektörün ihracatı, ilk 4 ayda geçen yılın aynı döneminde göre İstanbul'da yüzde 41, Kocaeli'de yüzde 31, Sakarya'da yüzde 15, Bursa'da yüzde 1 arttı.

Ankara 412,6 milyon dolarlık, İzmir 226,8 milyon dolarlık, Manisa 171,5 milyon dolarlık ve Manisa 114,1 milyon dolarlık otomotiv sanayisi ihracatı gerçekleştirdi.

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