Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 5 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-mayıs döneminde 234 bin 645 otomobil, 67 bin 666 hafif ticari araç satıldı. 302 bin 311 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 daraldı.
Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. İlk 5 ayda pazardaki daralmaya rağmen Renault, satışlarını yüzde 2,9 artırarak 43 bin 952'ye yükseltti. Marka, pazar payını da yüzde 14,5'e çıkardı.
Geçen yılın ilk 5 ayında sıralamada üçüncü olan Fiat, bu yıl 34 bin 37 satışla ikinciliğe yükseldi. 33 bin 575 satış yapan Volkswagen ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi.
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- Toyota ve Peugeot iki basamak yükseldi
İlk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Ford 32 bin 653 adetle dördüncü, Hyundai 18 bin 833 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.
2017'nin ocak-mayıs döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 14 bin 585 satışla altıncılığa ulaştı. Peugeot da 14 bin 27 adetle iki basamak yükselerek listede yedinci oldu.
Dacia 13 bin 783 satışla sekizinci sırada yer aldı. Marka, geçen yılın aynı dönemde altıncı olmuştu.
Listede 2017'nin ilk 5 ayında 10'uncu sırada bulunan Mercedes-Benz 12 bin 678 satışla dokuzuncu oldu. Honda ise 11 bin 544 satışla bu yıl iki basamak yükselerek 10'uncu sıraya yerleşti.
Markaların 2018 ve 2017 yıllarının ilk 5 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:
Marka 2018 İlk 5 Ay 2017 ilk 5 ay Sıralama Satış Adedi Sıralama Satış Adedi RENAULT 1 43.952 1 42.714 FIAT 2 34.037 3 38.023 VOLKSWAGEN 3 33.575 2 39.355 FORD 4 32.653 4 37.880 HYUNDAI 5 18.833 5 19.359 TOYOTA 6 14.585 8 13.373 PEUGEOT 7 14.027 9 13.160 DACIA 8 13.783 6 16.600 MERCEDES-BENZ 9 12.678 10 11.253 HONDA 10 11.544 12 10.506 OPEL 11 10.776 7 14.735 SKODA 12 10.474 14 7.284 NISSAN 13 10.401 11 11.043 AUDI 14 6.853 15 6.396 BMW 15 6.395 16 5.507 CITROEN 16 6.347 13 9.708 SEAT 17 5.253 17 5.496 KIA 18 4.547 18 5.253 VOLVO 19 2.276 20 1.340 MITSUBISHI 20 2.030 19 1.514 SUZUKI 21 1.148 21 1.012 JEEP 22 995 24 740 ISUZU 23 887 23 869 IVECO 24 710 22 944 SUBARU 25 674 28 461 LAND ROVER 26 632 25 596 MAZDA 27 536 27 478 MINI 28 520 29 394 KARSAN 29 374 26 543 PORSCHE 30 278 30 254 SSANGYONG 31 158 31 182 DS 32 110 37 28 ALFA ROMEO 33 89 32 170 JAGUAR 34 86 33 124 LEXUS 35 29 35 45 MASERATI 36 22 38 19 INFINITI 37 14 36 44 SMART 38 11 34 76 FERRARI 39 8 41 5 ASTON MARTIN 40 5 39 10 BENTLEY 41 4 40 5 LAMBORGHINI 42 2 42 2
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