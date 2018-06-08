HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

Bu yılın ilk 5 ayında yoğun rekabete sahne olan otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti - Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault, yaklaşık 44 bin adetle yine en çok satılan marka oldu - Geçen yılın ilk 5 ayında üçüncü olan Fiat, 2018'in aynı döneminde ikinciliğe yükselirken, Volkswagen ikincilikten üçüncülüğe geriledi

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 5 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-mayıs döneminde 234 bin 645 otomobil, 67 bin 666 hafif ticari araç satıldı. 302 bin 311 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 daraldı.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. İlk 5 ayda pazardaki daralmaya rağmen Renault, satışlarını yüzde 2,9 artırarak 43 bin 952'ye yükseltti. Marka, pazar payını da yüzde 14,5'e çıkardı.

Geçen yılın ilk 5 ayında sıralamada üçüncü olan Fiat, bu yıl 34 bin 37 satışla ikinciliğe yükseldi. 33 bin 575 satış yapan Volkswagen ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

\

- Toyota ve Peugeot iki basamak yükseldi

İlk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Ford 32 bin 653 adetle dördüncü, Hyundai 18 bin 833 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.

2017'nin ocak-mayıs döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 14 bin 585 satışla altıncılığa ulaştı. Peugeot da 14 bin 27 adetle iki basamak yükselerek listede yedinci oldu.

Dacia 13 bin 783 satışla sekizinci sırada yer aldı. Marka, geçen yılın aynı dönemde altıncı olmuştu.

Listede 2017'nin ilk 5 ayında 10'uncu sırada bulunan Mercedes-Benz 12 bin 678 satışla dokuzuncu oldu. Honda ise 11 bin 544 satışla bu yıl iki basamak yükselerek 10'uncu sıraya yerleşti.

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının ilk 5 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:

Marka 2018 İlk 5 Ay 2017 ilk 5 ay Sıralama Satış Adedi Sıralama Satış Adedi RENAULT 1 43.952 1 42.714 FIAT 2 34.037 3 38.023 VOLKSWAGEN 3 33.575 2 39.355 FORD 4 32.653 4 37.880 HYUNDAI 5 18.833 5 19.359 TOYOTA 6 14.585 8 13.373 PEUGEOT 7 14.027 9 13.160 DACIA 8 13.783 6 16.600 MERCEDES-BENZ 9 12.678 10 11.253 HONDA 10 11.544 12 10.506 OPEL 11 10.776 7 14.735 SKODA 12 10.474 14 7.284 NISSAN 13 10.401 11 11.043 AUDI 14 6.853 15 6.396 BMW 15 6.395 16 5.507 CITROEN 16 6.347 13 9.708 SEAT 17 5.253 17 5.496 KIA 18 4.547 18 5.253 VOLVO 19 2.276 20 1.340 MITSUBISHI 20 2.030 19 1.514 SUZUKI 21 1.148 21 1.012 JEEP 22 995 24 740 ISUZU 23 887 23 869 IVECO 24 710 22 944 SUBARU 25 674 28 461 LAND ROVER 26 632 25 596 MAZDA 27 536 27 478 MINI 28 520 29 394 KARSAN 29 374 26 543 PORSCHE 30 278 30 254 SSANGYONG 31 158 31 182 DS 32 110 37 28 ALFA ROMEO 33 89 32 170 JAGUAR 34 86 33 124 LEXUS 35 29 35 45 MASERATI 36 22 38 19 INFINITI 37 14 36 44 SMART 38 11 34 76 FERRARI 39 8 41 5 ASTON MARTIN 40 5 39 10 BENTLEY 41 4 40 5 LAMBORGHINI 42 2 42 2

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Bitmeyen çevre yoluna dikkat çekmek için yolda iftar yaptılarBitmeyen çevre yoluna dikkat çekmek için yolda iftar yaptılar
Sultanahmet Camii’nde organ bağışçıları adına mevlid-i şerif okutulduSultanahmet Camii’nde organ bağışçıları adına mevlid-i şerif okutuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hafif ticari araç otomobil otomotiv

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

İlginizi Çekebilir

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?

7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?

Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama

Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.