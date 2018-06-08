Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 5 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-mayıs döneminde 234 bin 645 otomobil, 67 bin 666 hafif ticari araç satıldı. 302 bin 311 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 daraldı.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. İlk 5 ayda pazardaki daralmaya rağmen Renault, satışlarını yüzde 2,9 artırarak 43 bin 952'ye yükseltti. Marka, pazar payını da yüzde 14,5'e çıkardı.

Geçen yılın ilk 5 ayında sıralamada üçüncü olan Fiat, bu yıl 34 bin 37 satışla ikinciliğe yükseldi. 33 bin 575 satış yapan Volkswagen ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

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- Toyota ve Peugeot iki basamak yükseldi