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Otopark çalışanını yangından kurtaran genç kıza hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Çorum'da otoparkın kulübesinde çıkan yangında yaralanan genci alevlerin arasından tek başına çıkaran 24 yaşındaki Ayşe Bilgi, ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından ödüllendirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da otoparkın kulübesinde çıkan yangında yaralanan genci, alevlerin arasından tek başına çıkaran 24 yaşındaki Ayşe Bilgi, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür tarafından ödüllendirildi.

Gür, beraberinde ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleriyle Yeniyol Mahallesi'ndeki bir otoparkın kulübesinde çıkan yangında ağır yaralanan Emrah Güvenç'e ilk müdahaleyi yapan Ayşe Bilgi'ni ailesine ait restoranda ziyaret etti.

Genç kızı gösterdiği cesaretten dolayı tebrik eden Gür, "Her vatandaşın yapması gereken bu. Kızımızın böyle bir cesaret göstermesi gerçekten bizi onure etti. Böyle bir hediye size az bile. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Bilgi de insanlık görevini yaptığını dile getirerek, "Herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım. Orada, ortada bir can var. Bugün olsa yine aynısını yapardım." diye konuştu.

Başkan Gür, daha sonra genç kıza hediye takdiminde bulundu.

Yeniyol Mahallesi'ndeki bir otoparkın kulübesinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangına müdahale etmeye çalışan otopark çalışanı Emrah Güvenç (20) yaralanmıştı. Yakındaki lokantada çalışan Ayşe Bilgi tarafından kulübeden yaralı şekilde çıkarılan Güvenç, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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