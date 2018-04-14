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Otopark sorunundan bıktı, otoparklı kuaför salonu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Bartın’da yaşanan trafik sıkışıklığı ve otopark sorunu işletmeleri farklı arayışlara itmeye başladı.27 yıldır İstanbul’da yaşayan ve kuaför olarak hayatını sürdüren 50 yaşındaki İsmet Uluz, 27 yıl aradan sonra geldiği Bartın’da Kuaför dükkanı açarak iş hayatına memleketinde devam etmek istedi.

Otopark sorunundan bıktı, otoparklı kuaför salonu açtı

Bartın’da yaşanan trafik sıkışıklığı ve otopark sorunu işletmeleri farklı arayışlara itmeye başladı.
27 yıldır İstanbul’da yaşayan ve kuaför olarak hayatını sürdüren 50 yaşındaki İsmet Uluz, 27 yıl aradan sonra geldiği Bartın’da Kuaför dükkanı açarak iş hayatına memleketinde devam etmek istedi. 27 yıl önce ayrıldığı
Bartın iline geri dönen Uluz, şehirde araç sayısı artması ve ciddi bir trafik sorunu ve otopark sorunu fark etti. Ana cadde üzerinde dükkan açmak yerine Mahalle arasında önünde 5 araçlık özel otoparkı olan iş yerini kiralayarak kuaför salonunu hizmete açan 50 yaşındaki İsmet Uluz, "Ben yıllardır gurbette çalıştım artık yeter diyerek memleketime döndüm ve bir kuaför salonu açayım dedim. Ancak ana cadde üzerinde hem kiralar çok yüksek hem de araç park edecek ne bir yer ne de otopark var. Çarşı içindeki otoparklarda yer bulmaksa neredeyse imkânsız. Bende araçları ile gelen müşterilerimin rahatlıkla araçlarını park ederek tıraşlarını olduktan sonra arabalarına binerek mesailerine gidebilecekleri, otoparka verecekleri para ile tıraş olabilecekleri bir yer düşündüm. Müşterilerim gayet memnun. Evlerinden sabah arabalarına biniyorlar özel otoparkımıza girerek tıraşlarını olduktan sonra iş yerlerine gidiyorlar müşterilerim de memnun ben de memnunum” dedi.

Otopark sorunundan bıktı, otoparklı kuaför salonu açtı

Otopark sorunundan bıktı, otoparklı kuaför salonu açtı

Otopark sorunundan bıktı, otoparklı kuaför salonu açtı

Otopark sorunundan bıktı, otoparklı kuaför salonu açtı

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