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Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülük tarihi 2019'a ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülük tarihinin 2019'a ertelenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülük tarihi 2019'a ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, her daireye bir otopark zorunluluğu getiren ve 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi beklenen Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirildi.

Ayrıca yönetmeliğin bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları maddesinde yer alan "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç," ibaresi "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere" olarak düzenlendi.

Böylece, Milli Eğitime bağlı eğitim tesis alanlarının zemin altında kalan kısımlarında çeşitli koşullara bağlı olarak otopark yapılabilmesine ilişkin düzenleme getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliği

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