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Otostop olayını böyle anlattı: Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 07:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurambar’daki evinden CHP Genel Merkezi’ne giderken otostop çeken öğrencileri okullarına bırakmıştı. ODTÜ’lü öğrencilerden uluslararası ilişkiler öğrencisi Esra Yazar, o anı anlattı.

Otostop olayını böyle anlattı: Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!

Lüks araç durunca önce tedirgin olduğunu belirten Yazar, “Bulunduğumuz yer otostop noktası olarak bilinir. Yaklaşık 25 kişi vardı. Bir anda araba durdu. ODTÜ’ye gitmek için mi beklediğimizi sordu. Cevap vermedim çünkü son dönemde burada bekleyen arkadaşlar lüks araçların tacizine uğruyor. Onlardan biri sandım. Kapı açıldı. Sıradaki ilk 5 kişi araca bindik. Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşımızda görünce çok şaşırdık” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, araçta selfie yapıp paylaşan Yazar, “4 kişi bindik ama birbirimizi tanımıyorduk. İlk anda bir sessizlik oldu. Herkes gülümsüyordu. Kılıçdaroğlu, ailelerimiz, bölümlerimiz ve kampus hakkında sorular sordu. Biri kimya bölümünde okuyan Bangladeşliydi. Diğer arkadaşlar da siyaset bilimi, havacılık ve uzay mühendisliğindendi. Arkadaşlardan biri seçimleri sordu, gençlik olarak umutsuz olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, ‘Güveninizi kaybetmeyin. Sandıklarımızı korursak, korkacak bir şey kalmaz’ dedi. Herkesi kendi fakültesi önünde indirdi. Ben en son indim. Çok nazikti” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP ODTÜ otostop Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok büyük bir olay kırmızı ışıktada durdumu bari
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