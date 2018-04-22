Otostop yaparak bindikleri otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Seydikemer ilçesinde 2 arkadaşın otostop yaparak bindikleri otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ile yolculardan biri öldü, diğeri yaralandı.
Erol Bağ (52) idaresindeki 32 PR 246 plakalı otomobil, Seydikemer-Antalya karayolu Bayır Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı. Sürücü ile otostop yaparak araca bindiği öğrenilen Gizem Polat ( 22) ve Salim Yapıcı (21) otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü Bağ ile Yapıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Gizem Polat, Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Bağ ve Yapıcı’nın cesedi, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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