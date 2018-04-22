HABER

Otostop yaparak bindikleri otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 22:56 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak araca binen 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

Seydikemer ilçesinde 2 arkadaşın otostop yaparak bindikleri otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ile yolculardan biri öldü, diğeri yaralandı.

Erol Bağ (52) idaresindeki 32 PR 246 plakalı otomobil, Seydikemer-Antalya karayolu Bayır Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı. Sürücü ile otostop yaparak araca bindiği öğrenilen Gizem Polat ( 22) ve Salim Yapıcı (21) otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü Bağ ile Yapıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Gizem Polat, Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bağ ve Yapıcı’nın cesedi, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ormanda bulunan yanmış cesette büyük şüpheOrmanda bulunan yanmış cesette büyük şüphe
Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklamasıBahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fethiye Muğla otostop Trafik kazası 2 ölü 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.